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Новый год 2017

Новый год в лофт-баре «Чердак» 

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки, Новый год.

Грандиозное празднование, которого все ждут – вечеринка, которая запомнится на всю жизнь!

31 декабря встречаем Новый год в лофт-баре «Чердак» и отмечаем любимый праздник в тотальном блеске и сверкании!

В программе:

невероятная энергетика живого выступления от VM Band (вокал – Софья Мазур, аккомпанемент – Андрей Воронцов)

чудеса за вертушками от DJ Magnito

разогревает президента перед речью МС Timohey

полный отрыв с чердиджейс полным составом

драйв и движение от снегурочек Go-Go

Скучно точно не будет!

Чердак
31 декабря
22:00
Цены

Бронирование столов и предзаказ по телефону: 70-70-42

Депозит на стол – 1500 р. с человека

Вход без депозита – 500 р.

Предварительная продажа билетов в лофт-баре «Чердак»

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