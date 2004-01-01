Новый год 2017

Новый год в лофт-баре «Чердак»

Ограничения: 18+

Грандиозное празднование, которого все ждут – вечеринка, которая запомнится на всю жизнь!

31 декабря встречаем Новый год в лофт-баре «Чердак» и отмечаем любимый праздник в тотальном блеске и сверкании!

В программе:

невероятная энергетика живого выступления от VM Band (вокал – Софья Мазур, аккомпанемент – Андрей Воронцов)

чудеса за вертушками от DJ Magnito

разогревает президента перед речью МС Timohey

полный отрыв с чердиджейс полным составом

драйв и движение от снегурочек Go-Go

Скучно точно не будет!