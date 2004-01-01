Новый год 2017
Новый год в лофт-баре «Чердак»
Грандиозное празднование, которого все ждут – вечеринка, которая запомнится на всю жизнь!
31 декабря встречаем Новый год в лофт-баре «Чердак» и отмечаем любимый праздник в тотальном блеске и сверкании!
В программе:
невероятная энергетика живого выступления от VM Band (вокал – Софья Мазур, аккомпанемент – Андрей Воронцов)
чудеса за вертушками от DJ Magnito
разогревает президента перед речью МС Timohey
полный отрыв с чердиджейс полным составом
драйв и движение от снегурочек Go-Go
Скучно точно не будет!
Бронирование столов и предзаказ по телефону: 70-70-42
Депозит на стол – 1500 р. с человека
Вход без депозита – 500 р.
Предварительная продажа билетов в лофт-баре «Чердак»