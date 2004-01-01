Ограничения: 18+

Во второй половине 2018-го, мы с тобой стали ближе и роднее, чем когда-либо. «Чердаку» пошёл 4-й год, но только сейчас мы готовы без тени сомнения назвать его по настоящему friendly-баром!

Каждые выходные, среди сотен знакомых лиц наших постоянных друзей (термин «гости» уже некорректен), мы встречаем всё новых и новых героев, делая всё необходимое для того, чтобы их путешествие по досугу очередного уикенда приобретало эпический размах и 100%-й happy end!

Культивируя правильную атмосферу честного отдыха, незамутнённого клубным пафосом и кабачной разнузданностью, мы рады напомнить тебе и твоим товарищам что в этом году, мы, с лёгкой руки, отменили плату за вход на «Чердачок» в Новогоднюю Ночь!

Без интриг с билетами, браслетами, багетами, самоцветами и прочей ерундой. Там, где тебе искренне рады, на порог шлагбаум не поставят!

P.S. Рекомендуем только бронировать оставшиеся столики (в рабочие часы заведения), если душа требует ещё большего комфорта.

Но, если не успеешь, ты точно знаешь за какой барной стойкой тебе всегда найдётся место!