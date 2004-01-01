Новый формат

В мероприятии примут участие все танцоры «Форсажа»: основной и подготовительный составы, а также новички, которые только присоединились к коллективу в этом сезоне. На концерте гостей ждет множество премьерных номеров. Отличным подарком для зрителей станут выступления реп исполнителя и автора своих текстов Sinigami, танцевальных коллективов «Roots up», «Polar kids» и «Boombox» (ДЮСШ № 14 г. Мурманска), а также вокального кружка «Цветные сны» областного Дворца культуры.