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Новогодняя сказка

Детский праздник в Мега Кружке!

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Ограничения: 3+
События: Вечеринки.

Полная незабываемых чудес волшебная мастерская Дедушки Мороза подарит каждому маленькому гостю удивительные подарки. Наш Мега Новогодний праздник пройдет с участием очаровательных куколок L.O.L и полюбившимися многим зеркальными людьми, которые устроят детям настоящую сказку. Шоу мыльных пузырей и невероятный аквагрим не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. А оказавшись среди парящих в воздухе лепестков на Серебряном шоу, каждый поверит в исполнение всех своих желаний.

Поможем волшебству случиться! 

Мега Кружка - 9
23 декабря
13:00 - 16:00
Цены

750 р.

Подробная информация: (8152) 52-77-63

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