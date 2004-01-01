Новогодняя сказка
Детский праздник в Мега Кружке!
Полная незабываемых чудес волшебная мастерская Дедушки Мороза подарит каждому маленькому гостю удивительные подарки. Наш Мега Новогодний праздник пройдет с участием очаровательных куколок L.O.L и полюбившимися многим зеркальными людьми, которые устроят детям настоящую сказку. Шоу мыльных пузырей и невероятный аквагрим не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. А оказавшись среди парящих в воздухе лепестков на Серебряном шоу, каждый поверит в исполнение всех своих желаний.
Поможем волшебству случиться!
750 р.
Подробная информация: (8152) 52-77-63
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