Новогодняя сказка или баба-яга против

Баба-Яга решила испортить праздник и с помощью заклинания закинула мешок Деда Мороза в неизвестном направлении, а дедушку и Снегурочку превратила в новогодние игрушки. Ребятам придется идти на поиски волшебного мешка, справляться с заданиями и каверзами Бабы-Яги и расколдовывать Деда Мороза со Снегурочкой.

У нас камерная атмосфера. Каждый ребенок станет главным героем сказки, сможет без очереди поучаствовать во всех заданиях, успеет сфотографироваться с Дедушкой, и получит подарок не из киоска, а лично из его рук. Каждому ребенку будет хорошо видно и слышно, и ему не придется танцевать, стоя возле кресла в огромном зрительном зале.

Праздник рассчитан точно на возраст ребенка. Ёлки – это и для нас особенное чудо, мы не устраиваем новогоднюю гонку с 10 представлениями в день. Мы готовим их с огромным удовольствием!

Место проведения: детский центр «МАМАРАДА», г. Мурманск, пр. Кольский, 174/2