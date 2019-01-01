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Новогодняя неделя

Праздники в парке отдыха «Небо»

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События: Праздники, Спорт, Новый год.

Во все новогодние дни, у нас будет проводиться мега-развлекательная программа на батутной арене! Веселые аниматоры, профессиональные инструкторы, фотографы и видеографы, большое количество игр, воздушных шаров и веселья! Каждый найдет себе развлечение по душе, как ребенок, так и взрослый!

А так же вас ждет новогодняя лотерея! Возможно, именно тебе парк оплатит твои развлечения!

Для участия в розыгрыше необходимо при посещении с 1 по 8 января написать на чеке номер телефона, свое имя и кинуть в ящик с лотереей! Как знать, может именно тебе улыбнется удача!?*

*Победителям предоставляются купоны парка на равную сумму в чеке!

Небо
1 января 2019
17:00 - 23:00
c 2 по 8 января 2019
10:00 - 23:00

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