Новогодняя игра 2018

Результаты розыгрыша призов за участие в игре!

Команда MurmanOut подвела итоги Новогодней игры 2018!

Победителями стали:

«Кино»

Вика Павловская

Екатерина Хлопцева

Их ожидает оригинальный и яркий подарок от журнала «Люди и вещи. Shopping» Мурманск!

«Красота»

Дмитрий Серафимович

Карова Анна

Им мы приготовили подарки от медицинского центра эстетического здоровья «Маритер»!

«Музыкальные события»

Сергей Казаков

Вероника Ершова

Они заберут приз от радиостанции «Новое радио»!

Мы благодарим всех за участие и поздравляем победителей!