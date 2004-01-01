Новогодняя Игра 2017

Результаты розыгрыша призов за участие в игре!

Команда MurmanOut подвела итоги Новогодней игры 2017!

Победителями стали:

«Кино»

Яна Розова

Вячеслав Тарасов

Их ожидает оригинальный и яркий подарок от журнала «Люди и вещи. Shopping» Мурманск!

«Еда»

Андрей Рябов

Алина Новикова

Им мы приготовили подарки от нашего сайта!

«Декор»

Илья Пестерев

Иван Ляхов

Они заберут приз от магазина подарков и сувениров «Красный куб»!

Мы благодарим всех за участие и поздравляем победителей!