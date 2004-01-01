Новогодняя Игра 2017
Результаты розыгрыша призов за участие в игре!
Результаты розыгрыша призов за участие в игре!
Команда MurmanOut подвела итоги Новогодней игры 2017!
Победителями стали:
«Кино»
Яна Розова
Вячеслав Тарасов
Их ожидает оригинальный и яркий подарок от журнала «Люди и вещи. Shopping» Мурманск!
«Еда»
Андрей Рябов
Алина Новикова
Им мы приготовили подарки от нашего сайта!
«Декор»
Илья Пестерев
Иван Ляхов
Они заберут приз от магазина подарков и сувениров «Красный куб»!
Мы благодарим всех за участие и поздравляем победителей!