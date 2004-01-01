Новогодний weekend в пабе Пинта

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Поехали: Ждем всех друзей на праздники!

1 января – Первый день года!

Мы прекрасно понимаем, что плохо, что болит голова, и т.д., но смех, удовольствие от танцев и гастрономический кайф от Шефа – это залог безболезненного первого дня года.

2 января – Паб для пап

Уже в этот день надо активно вкатываться в праздничные дни, найти себя и друзей под всеми ёлками страны! Пинта превратится в реально азартный паб! Для Вас начнутся «Барные игры» – угадайте кто ведущий игр?

3, 4, 5 января – Новогодние хроники Пинты

Это серия мероприятий состоящая из 3-х дней и 3-х ночей. Отказать себе в отдыхе практически не возможно, мы говорим Вам, что отдыхать нужно. Влюбленные в Вас ведущие Пинты будет делать праздник для Вас!

5 января – Битва титанов №5 (начало в 19:00)

Когда-то надо начинать! Наверняка это самый здоровый event за все новогодние праздники во всех пабах мира! Наши здоровяки придут показать свою богатырскую силушки и померяться умениями в борьбе на руках! Армрестлинг снова на сцене Пинты!

6 января – Сочельник в Пинте

Гадания, игры и фокусы! Пожалуй самая милая ночь!