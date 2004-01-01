Новогодний утренник

Приглашаем детей от 2-х лет на новогодние утренники в Областную детско-юношескую библиотеку!

Наши утренники подарят сказку Вашим детям. Ребят ожидает необычайное приключение в компании Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги. В программе – шутки, игры, конкурсы, танцы и хоровод вокруг ёлочки. На сказочном новогоднем паровозике дети совершат увлекательное путешествие в волшебный зимний лес. Завершится новогоднее представление вручением сладких подарков и фотосессией с любимыми героями детских сказок. Также у малышей будет возможность познакомиться с самыми необычными новогодними книжками.

Утренник рассчитан на группу детей (10-12 человек) в возрасте от 2-х лет. По предварительной записи.

Ждем Вас в карнавальных костюмах.