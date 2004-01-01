Новогодний ПауВау

Все будет как обычно, только вместо боя курантов – бой барабанов, вместо звона бокалов – звон тамбуринов и тарелок. Вместо поздравления президента – легкое соло на клавишных. Звезд отечественной эстрады заменит дикая бесконечная импровизация. В роли оливье и селедки под шубой – горы сладостей и море чая.