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Новогодний ПауВау

Музыкальные импровизации, песни, танцы и уникальная возможность попробовать поиграть на любом этническом инструменте

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События: Концерты, Вечер отдыха, Новый год, Вечеринки.

Все будет как обычно, только вместо боя курантов  бой барабанов, вместо звона бокалов  звон тамбуринов и тарелок. Вместо поздравления президента  легкое соло на клавишных. Звезд отечественной эстрады заменит дикая бесконечная импровизация. В роли оливье и селедки под шубой  горы сладостей и море чая.

СветОтень
31 декабря
23:00
Цены

Обычная цена: 350р.

Для участников студии: 200 р.

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