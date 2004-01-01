Новогодний ПауВау
Музыкальные импровизации, песни, танцы и уникальная возможность попробовать поиграть на любом этническом инструменте
Музыкальные импровизации, песни, танцы и уникальная возможность попробовать поиграть на любом этническом инструменте
Все будет как обычно, только вместо боя курантов – бой барабанов, вместо звона бокалов – звон тамбуринов и тарелок. Вместо поздравления президента – легкое соло на клавишных. Звезд отечественной эстрады заменит дикая бесконечная импровизация. В роли оливье и селедки под шубой – горы сладостей и море чая.
Обычная цена: 350р.
Для участников студии: 200 р.
Предновогодняя вечеринка
В баре XxxX стартует серия «клубных» пятниц, в компании с любимыми диск-жокеями города