Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур -2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9 классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.