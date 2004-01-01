Смертельное оружие

Фильм рассказывает о невероятно разных напарниках, которые вышли на тропу войны с преступностью...

Ограничения: 16+

Лос-анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и безрассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мёрто старше и осторожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами вьетнамской войны, сплоченными в крепкую преступную организацию.

Год: 1987

Страна: США

Режиссер: Ричард Доннер

Сценарий: Шейн Блэк, Джефри Боум

Продюсер: Ричард Доннер, Джоэл Силвер, Дженни Лью Тадженд

Композитор: Эрик Клэптон, Майкл Кэмен

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс, Дарлин Лав, Трэйси Вульф, Джеки Суонсон, Дэймон Хайнс, Эбони Смит