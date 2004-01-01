Смертельное оружие
Фильм рассказывает о невероятно разных напарниках, которые вышли на тропу войны с преступностью...
Фильм рассказывает о невероятно разных напарниках, которые вышли на тропу войны с преступностью...
Лос-анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и безрассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мёрто старше и осторожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами вьетнамской войны, сплоченными в крепкую преступную организацию.
Год: 1987
Страна: США
Режиссер: Ричард Доннер
Сценарий: Шейн Блэк, Джефри Боум
Продюсер: Ричард Доннер, Джоэл Силвер, Дженни Лью Тадженд
Композитор: Эрик Клэптон, Майкл Кэмен
Жанр: боевик, триллер, криминал
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс, Дарлин Лав, Трэйси Вульф, Джеки Суонсон, Дэймон Хайнс, Эбони Смит
Вход свободный