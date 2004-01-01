Ограничения: 12+

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.

Год: 1990

Страна: США

Режиссер: Крис Коламбус

Сценарий: Джон Хьюз

Продюсер: Джон Хьюз, Тарквин Готч, Марк Левинсон

Композитор: Джон Уильямс

Жанр: комедия

В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Хёрд, Робертс Блоссом, Джерри Бэммен, Девин Рэтрей, Джон Кэнди, Киран Калкин