Один дома
Один из самых известных комедийных рождественских фильмов на большом экране!
Один из самых известных комедийных рождественских фильмов на большом экране!
Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
Год: 1990
Страна: США
Режиссер: Крис Коламбус
Сценарий: Джон Хьюз
Продюсер: Джон Хьюз, Тарквин Готч, Марк Левинсон
Композитор: Джон Уильямс
Жанр: комедия
В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Хёрд, Робертс Блоссом, Джерри Бэммен, Девин Рэтрей, Джон Кэнди, Киран Калкин
Вход свободный