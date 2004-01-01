Новая рождественская сказка

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Наступило Рождество… Но, к сожалению, волшебная сила этого чудесного праздника не в силах растопить лед в сердцах некоторых абсолютно черствых и самодовольных личностей. К числу подобных неисправимых типов относится и герой этой картины – магнат Фрэнк Кросс.

Он богат, всесилен и абсолютно равнодушен ко всему, кроме собственных денег. Кросс – владелец собственного телеканала, безжалостный и хладнокровный бизнесмен, с очень жестоким чувством юмора.

В общем, Фрэнк – один из тех парней, которые запросто могут испортить вам замечательный праздник. Таких людей, понятное дело, надо воспитывать, и чем быстрей, тем лучше. Ради такого случая в игру включаются сверхъестественные силы.

В рождественскую ночь перевоспитанием Фрэнка займутся специально подобранные для этого существа. А именно: призрак прошлого – веселый таксист из ада; призрак настоящего – современная, задорная фея без комплексов, использующая методы рукопашного боя и ужасный, немногословный посланник будущего, с черепом, вместо лица…

Год: 1988

Страна: США

Режиссер: Ричард Доннер

Сценарий: Митч Глейзер, Майкл О’Донохью, Чарльз Диккенс

Продюсер: Ричард Доннер, Арт Линсон, Питер Франкфурт

Композитор: Дэнни Элфман

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, комедия

В ролях: Билл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт, Джон Гловер, Боб Голдтуэйт, Дэвид Джохансен, Кэрол Кейн, Роберт Митчем, Николас Филлипс, Майкл Дж. Поллард