Не спящие в Сиэтле

Ограничения: 6+

Мечтаете ли вы встретить любовь, похожую на чудо? Эни, которую ждёт свадьба, терзают сомнения. После знакомства жениха с семьёй девушка возвращается домой. По дороге она слушает радиопередачу, в которой люди делятся рождественскими желаниями. В эфир звонит мальчик: больше всего он хочет, чтобы папа нашёл жену. К телефону подходит отец и рассказывает трогательную историю о своей любви к умершей жене и о счастье, которое она привносила в жизнь. Растроганная, Эни вскоре понимает, что мысль о чуде, которое происходит при встрече двух сердец, и о незнакомце по радио её не покидает...

Год: 1993

Страна: США

Режиссер: Нора Эфрон

Сценарий: Джефф Арч, Нора Эфрон, Дэвид С. Уорд

Продюсер: Гари Фостер, Джейн Бартелм, Патрик Краули

Композитор: Марк Шэймен

Жанр: драма, мелодрама, комедия

В ролях: Том Хэнкс, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер, Том Риис Фаррелл, Кэри Лоуэлл, Мег Райан, Билл Пуллман, Ле Кланше Ду Рэнд, Кенни О’Моррисон