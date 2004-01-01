Не спящие в Сиэтле
Трогательный фильм о любви, действие которого разворачивается в канун рождества
Трогательный фильм о любви, действие которого разворачивается в канун рождества
Мечтаете ли вы встретить любовь, похожую на чудо? Эни, которую ждёт свадьба, терзают сомнения. После знакомства жениха с семьёй девушка возвращается домой. По дороге она слушает радиопередачу, в которой люди делятся рождественскими желаниями. В эфир звонит мальчик: больше всего он хочет, чтобы папа нашёл жену. К телефону подходит отец и рассказывает трогательную историю о своей любви к умершей жене и о счастье, которое она привносила в жизнь. Растроганная, Эни вскоре понимает, что мысль о чуде, которое происходит при встрече двух сердец, и о незнакомце по радио её не покидает...
Год: 1993
Страна: США
Режиссер: Нора Эфрон
Сценарий: Джефф Арч, Нора Эфрон, Дэвид С. Уорд
Продюсер: Гари Фостер, Джейн Бартелм, Патрик Краули
Композитор: Марк Шэймен
Жанр: драма, мелодрама, комедия
В ролях: Том Хэнкс, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер, Том Риис Фаррелл, Кэри Лоуэлл, Мег Райан, Билл Пуллман, Ле Кланше Ду Рэнд, Кенни О’Моррисон
Вход свободный