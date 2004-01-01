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Крепкий орешек

Культовый фильм режиссера Джона Мактирнана, который для многих стал лбимым новогодним боевиком

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Ограничения: 16+
События: Киномарафон.

В одном из небоскребов Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось все настоящей войной…

Год: 1988
Страна: США
Режиссер: Джон МакТирнан
Сценарий: Джеб Стюарт, Стивен Е. де Соуза, Родерик Торп
Продюсер: Лоуренс Гордон, Джоэл Силвер, Чарльз Гордон
Композитор: Майкл Кэмен
Жанр: боевик, триллер
В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон, Уильям Этертон, Харт Бокнер, Джеймс Шигета, Александр Годунов, Роберт Дави

Одиссея
27 декабря
19:30
Цены

Вход свободный

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