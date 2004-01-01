Гринч похититель рождества

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Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его – Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали впредпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество.

Год: 2000

Страна: США, Германия

Режиссер: Рон Ховард

Сценарий: Джефри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс

Продюсер: Брайан Грейзер, Рон Ховард, Линда Филдс

Композитор: Джеймс Хорнер

Жанр: фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор, Кристин Барански, Билл Ирвин, Молли Шеннон, Клинт Ховард, Джош Райан Эванс, Минди Стерлинг