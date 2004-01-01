Духи Рождества
Экранизация произведения Диккенса «Рождественская песнь в прозе» с Патриком Стюартом в главной роли
Экранизация произведения Диккенса «Рождественская песнь в прозе» с Патриком Стюартом в главной роли
Похоронив своего давнего друга и партнера по бизнесу, Эбенезер Скрудж, и так не отличавшийся особой душевной добротой, впал в уныние и возненавидел весь окружающий мир.
Особенно достается его верному и безответному помощнику Бобу Крэтчиту. Но когда в рождественскую ночь Скруджу являются духи Рождества, они открывают ему глаза на его прошлое, настоящее и будущее. Скрудж понимает, что в погоне за богатством лишился самого главного: счастья любить и быть любимым.
Умоляя духов дать ему второй шанс, Скрудж обещает изменить образ жизни и навсегда «впустить Рождество к себе в сердце»…
Год: 1999
Страна: США
Режиссер: Дэвид Хью Джонс
Сценарий: Питер Барнс, Чарльз Диккенс
Продюсер: Дайсон Ловелл, Питер Барнс, Роберт Холми ст
Композитор: Стивен Уорбек
Жанр: фэнтези, драма
В ролях: Патрик Стюарт, Ричард Э. Грант, Джоэл Грей, Иэн МакНис, Саския Ривз, Десмонд Баррит, Бернард Ллойд, Доминик Уэст, Тревор Пикок, Лиз Смит
Вход свободный