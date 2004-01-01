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Похоронив своего давнего друга и партнера по бизнесу, Эбенезер Скрудж, и так не отличавшийся особой душевной добротой, впал в уныние и возненавидел весь окружающий мир.

Особенно достается его верному и безответному помощнику Бобу Крэтчиту. Но когда в рождественскую ночь Скруджу являются духи Рождества, они открывают ему глаза на его прошлое, настоящее и будущее. Скрудж понимает, что в погоне за богатством лишился самого главного: счастья любить и быть любимым.

Умоляя духов дать ему второй шанс, Скрудж обещает изменить образ жизни и навсегда «впустить Рождество к себе в сердце»…

Год: 1999

Страна: США

Режиссер: Дэвид Хью Джонс

Сценарий: Питер Барнс, Чарльз Диккенс

Продюсер: Дайсон Ловелл, Питер Барнс, Роберт Холми ст

Композитор: Стивен Уорбек

Жанр: фэнтези, драма

В ролях: Патрик Стюарт, Ричард Э. Грант, Джоэл Грей, Иэн МакНис, Саския Ривз, Десмонд Баррит, Бернард Ллойд, Доминик Уэст, Тревор Пикок, Лиз Смит