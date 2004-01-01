Новогодний киномарафон

Друзья, коллектив кинотеатра «Одиссея» желает Вам удачи, счастья и всего наилучшего в новом 2018 году! Наш кино-клуб приглашает всех желающих на предновогодний киномарафон! Вы сможете посетить открытые показы фильмов, события в которых происходят в канун рождества. Приятного просмотра!



