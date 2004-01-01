Новогодний киномарафон
Бесплатные показы рождественских фильмов в кинотеатре «Одиссея»
Бесплатные показы рождественских фильмов в кинотеатре «Одиссея»
Друзья, коллектив кинотеатра «Одиссея» желает Вам удачи, счастья и всего наилучшего в новом 2018 году! Наш кино-клуб приглашает всех желающих на предновогодний киномарафон! Вы сможете посетить открытые показы фильмов, события в которых происходят в канун рождества. Приятного просмотра!
Один из самых известных комедийных рождественских фильмов на большом экране!
Трогательный фильм о любви, действие которого разворачивается в канун рождества
Культовый фильм режиссера Джона Мактирнана, который для многих стал лбимым новогодним боевиком
Фильм рассказывает о невероятно разных напарниках, которые вышли на тропу войны с преступностью...
Фильм по мотивам книги известного американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза
Сатирическая версия «Рождественской песни» Чарльза Диккенса
Экранизация произведения Диккенса «Рождественская песнь в прозе» с Патриком Стюартом в главной роли
Вход свободный.