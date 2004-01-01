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Новогодний киномарафон

Бесплатные показы рождественских фильмов в кинотеатре «Одиссея»

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События: Киномарафон.

Друзья, коллектив кинотеатра «Одиссея» желает Вам удачи, счастья и всего наилучшего в новом 2018 году! Наш кино-клуб приглашает всех желающих на предновогодний киномарафон! Вы сможете посетить открытые показы фильмов, события в которых происходят в канун рождества. Приятного просмотра!

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Фильмы

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25 декабря,
Одиссея
- Один дома

Один из самых известных комедийных рождественских фильмов на большом экране!

138602
26 декабря,
Одиссея
- Не спящие в Сиэтле

Трогательный фильм о любви, действие которого разворачивается в канун рождества

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27 декабря,
Одиссея
- Крепкий орешек

Культовый фильм режиссера Джона Мактирнана, который для многих стал лбимым новогодним боевиком

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28 декабря,
Одиссея
- Смертельное оружие

Фильм рассказывает о невероятно разных напарниках, которые вышли на тропу войны с преступностью...

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29 декабря,
Одиссея
- Гринч похититель рождества

Фильм по мотивам книги известного американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза

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30 декабря,
Одиссея
- Новая рождественская сказка

Сатирическая версия «Рождественской песни» Чарльза Диккенса

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31 декабря,
Одиссея
- Духи Рождества

Экранизация произведения Диккенса «Рождественская песнь в прозе» с Патриком Стюартом в главной роли

25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря
Одиссея
c 25 по 31 декабря
Цены

Вход свободный.

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