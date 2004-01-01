Новогодний DJ парад

Ограничения: 18+

Наш регион славится отличными традициями в клубной культуре! Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и радовать заполярных клабберов отличной электронно-танцевальной музыкой. В независимости от статуса, локации и «пожалуйста можно поиграть», ежегодно мы стараемся собирать в один LINE UP только самых матёрых и статусных диск-жокеев города. Тех, кто наиболее отличился за год на танцполах Мурманска. И только раз в году все они оказываются в одной точке отдыха на главной вечеринке года!

Первый бит 2019 года с 02:00 до 12:00!

Murmansk DJ'S:

RALF

VER-DIKT

TANITSOY

CHELAKHOV

CANDY CAIN

TAKINADO

SHOOM

NORMA

FROST