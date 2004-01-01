Новогодний DJ парад
Самые статусные диск-жокеи города в Гарине!
Наш регион славится отличными традициями в клубной культуре! Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и радовать заполярных клабберов отличной электронно-танцевальной музыкой. В независимости от статуса, локации и «пожалуйста можно поиграть», ежегодно мы стараемся собирать в один LINE UP только самых матёрых и статусных диск-жокеев города. Тех, кто наиболее отличился за год на танцполах Мурманска. И только раз в году все они оказываются в одной точке отдыха на главной вечеринке года!
Первый бит 2019 года с 02:00 до 12:00!
Murmansk DJ'S:
RALF
VER-DIKT
TANITSOY
CHELAKHOV
CANDY CAIN
TAKINADO
SHOOM
NORMA
FROST
500 р.
Бронь столов по телефону: 78-22-11