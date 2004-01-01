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Новогодний DJ парад

Самые статусные диск-жокеи города в Гарине!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Наш регион славится отличными традициями в клубной культуре! Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и радовать заполярных клабберов отличной электронно-танцевальной музыкой. В независимости от статуса, локации и «пожалуйста можно поиграть», ежегодно мы стараемся собирать в один LINE UP только самых матёрых и статусных диск-жокеев города. Тех, кто наиболее отличился за год на танцполах Мурманска. И только раз в году все они оказываются в одной точке отдыха на главной вечеринке года!

Первый бит 2019 года с 02:00 до 12:00!

Murmansk DJ'S:

RALF
VER-DIKT 
TANITSOY
CHELAKHOV 
CANDY CAIN
TAKINADO 
SHOOM 
NORMA 
FROST 

Гарин
31 декабря
Цены

500 р.

Бронь столов по телефону: 78-22-11

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