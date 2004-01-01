Зима – это чудесное время праздников и каникул. Организовать семейный досуг вам помогут книги, представленные на выставке.

В замечательном издании Лиды Даниловой «Зимние забавы: мастерим и играем вместе с детьми», в сборниках «Ледовые забавы. Энциклопедия зимних игр» и «Забавы круглый год» вы найдете множество идей для детских игр, поделок и самых разных веселых занятий как во дворе, на зимних прогулках, так и дома.

Игры и конкурсы из книги Алексеевой Екатерины «100 затей на зиму» создадут волшебное и радостное настроение во всём доме для дружной компании детей и взрослых.

Хотите, чтобы ваш ребенок весело и с пользой провёл зимние праздники? Тогда «Новогодние занималки» –- то, что вам нужно! С помощью увлекательных книг, представленных на выставке, ребёнок научится творчески мыслить и фантазировать.