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Новогодние забавы

Концерт клуба авторской песни «Пять углов»

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События: Концерты.

Участники коллектива подарят зрителям свои самые любимые песни и, конечно же, поздравят с Новым Годом. В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат такие новогодние произведения, как «Одна снежинка, еще не снег», «Рукавички», «Западная Сибирь», «Снег идет», «Зимняя сказка».

Кроме того, Владимир Полянцев споет песни на стихи Ю. Лореса и И. Доминича, а Александр Хараш исполнит «Печальную Дед Морозовскую песню» и многие другие.

ДК им. С.М. Кирова
8 января 2017
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23

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