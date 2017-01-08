Новогодние забавы

Участники коллектива подарят зрителям свои самые любимые песни и, конечно же, поздравят с Новым Годом. В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат такие новогодние произведения, как «Одна снежинка, еще не снег», «Рукавички», «Западная Сибирь», «Снег идет», «Зимняя сказка».

Кроме того, Владимир Полянцев споет песни на стихи Ю. Лореса и И. Доминича, а Александр Хараш исполнит «Печальную Дед Морозовскую песню» и многие другие.