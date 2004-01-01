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Новогодние ёлки

Яркие и увлекательные представления для юных северян

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Ограничения: 3+
События: Праздники, Спектакли, Игра, Новый год.

В программе – красочный новогодний спектакль и зажигательная игровая программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

Творческими коллективами «Лапландии» подготовлено 2 спектакля для ребят разного возраста:

  • Музыкальное танцевальное шоу для всей семьи «Ужасно добрая сказка или Новые проделки Бабы Яги» (3+)
  • Новогодняя сказка «Тайна волшебного зонтика» (6+)
Лапландия
c 26 по 30 декабря
c 3 по 6 января 2019
Цены

250 руб.

Телефон для справок и приёма корпоративных заявок: 8 (8152) 411-780

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