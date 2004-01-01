Новогодние ёлки
Яркие и увлекательные представления для юных северян
Яркие и увлекательные представления для юных северян
В программе – красочный новогодний спектакль и зажигательная игровая программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.
Творческими коллективами «Лапландии» подготовлено 2 спектакля для ребят разного возраста:
250 руб.
Телефон для справок и приёма корпоративных заявок: 8 (8152) 411-780
Спектакль по мотивам сказки Ершова в постановке Детской театральной школы
Самая известная рок-опера в постановке театра Алексея Рыбникова