Новогодние ёлки

Яркие и увлекательные представления для юных северян

Ограничения: 3+

В программе – красочный новогодний спектакль и зажигательная игровая программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

Творческими коллективами «Лапландии» подготовлено 2 спектакля для ребят разного возраста: