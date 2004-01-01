Новогодние выкрутасы
Новогодняя ночь с Арктическим театром в клубе «Ледокол»
Встречайте Новый год вместе с нами!
Ведущие ночи Евгений Гоман и Роман Мурачёв.
В программе:
поздравление Президента
поздравление Деда Мороза и Снегурочки
показ импровизированного комедийного шоу «Выкрутасы» актёрами «Арктического театра»
конкурсы с призами
евро-поп-дискотека
от 500р.
Билеты можно приобрести в:
бизнес-центре отеля «Парк Инн», тел. 28-95-83
«Арктические студии», тел. 70-33-51
кафе-лавке «Морошка», тел. 45-46-77