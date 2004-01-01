Новогодние выкрутасы

Новогодняя ночь с Арктическим театром в клубе «Ледокол»

Встречайте Новый год вместе с нами!

Ведущие ночи Евгений Гоман и Роман Мурачёв.

В программе:

поздравление Президента

поздравление Деда Мороза и Снегурочки

показ импровизированного комедийного шоу «Выкрутасы» актёрами «Арктического театра»

конкурсы с призами

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