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Новогодние выкрутасы

Новогодняя ночь с Арктическим театром в клубе «Ледокол»

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События: Вечеринки, Новый год.

Встречайте Новый год вместе с нами!

Ведущие ночи Евгений Гоман и Роман Мурачёв.

В программе:

поздравление Президента

поздравление Деда Мороза и Снегурочки

показ импровизированного комедийного шоу «Выкрутасы» актёрами «Арктического театра»

конкурсы с призами

евро-поп-дискотека

Ледокол
31 декабря
23:00
Цены

от 500р.

Билеты можно приобрести в:

бизнес-центре отеля «Парк Инн», тел. 28-95-83

«Арктические студии», тел. 70-33-51

кафе-лавке «Морошка», тел. 45-46-77

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