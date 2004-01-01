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Новогодние утренники

Детские новогодние праздники в Областной детско-юношеской библиотеке 

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События: Детские праздники, Новый год.

Наши утренники подарят сказку Вашим детям. Ребят ожидает необычайное приключение в компании Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги. В программе – шутки, игры, конкурсы, танцы и хоровод вокруг ёлочки. На сказочном новогоднем паровозике дети совершат увлекательное путешествие в волшебный зимний лес. Завершится новогоднее представление вручением сладких подарков и фотосессией с любимыми героями детских сказок. Также у малышей будет возможность познакомиться с самыми необычными новогодними книжками. Ждем Вас в карнавальных костюмах. 

Утренник рассчитан на группу детей (10-12 человек) в возрасте от 2-х лет. По предварительной записи.

Цены

700 р. (сладкий подарок включен), посещение 1 родителя – бесплатно

Предварительная запись по телефонам: 44-08-79 или 8-964-685-37-30

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