Новогодние приключения

Новый год не за горами, пора оставить всю суету уходящего года и провести время всей семьей в Активити парке. В эти выходные Вас ждут сказочные приключения с любимыми героями!

24 декабря:

10:00 – новогодняя елка, на которой милая Снегурочка будет рада видеть всех малышей (аквагрим, хороводы и веселые игры)

14:00 – новогодняя фотосессия с обаятельным Дедом Морозом

15:00 – новогодний супер розыгрыш

16:00 – квесты и танцы, Санта Клаус против Деда Мороза

17:00 – дети научатся делать красивые праздничные маски

18:00 – волшебный аквагрим для всех гостей парка

25 декабря:

10:00 – новогодняя елка, на которой милая Снегурочка будет рада видеть всех малышей (аквагрим, хороводы и веселые игры)

14:00 – новогодняя фотосессия с обаятельным Дедом Морозом

15:00 – угадайка

16:00 – квесты и танцы, Санта Клаус против Деда Мороза

17:00 – дети научатся делать красивые праздничные маски

18:00 – волшебный аквагрим для всех гостей парка