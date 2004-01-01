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Новогодние приключения

Сказочные приключения с любимыми героями

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События: Детские праздники, Игра, Мастер-класс, Новый год.

Новый год не за горами, пора оставить всю суету уходящего года и провести время всей семьей в Активити парке. В эти выходные Вас ждут сказочные приключения с любимыми героями!

24 декабря:

10:00 – новогодняя елка, на которой милая Снегурочка будет рада видеть всех малышей (аквагрим, хороводы и веселые игры)

14:00 – новогодняя фотосессия с обаятельным Дедом Морозом

15:00 – новогодний супер розыгрыш

16:00 – квесты и танцы, Санта Клаус против Деда Мороза

17:00 – дети научатся делать красивые праздничные маски

18:00 – волшебный аквагрим для всех гостей парка

25 декабря:

10:00 – новогодняя елка, на которой милая Снегурочка будет рада видеть всех малышей (аквагрим, хороводы и веселые игры)

14:00 – новогодняя фотосессия с обаятельным Дедом Морозом

15:00 – угадайка

16:00 – квесты и танцы, Санта Клаус против Деда Мороза

17:00 – дети научатся делать красивые праздничные маски

18:00 – волшебный аквагрим для всех гостей парка

ACTIVITY PARK Game Station
c 24 по 25 декабря
10:00
Цены

Дополнительная информация: 52-00-52

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