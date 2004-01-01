Новогодние приключения
Сказочные приключения с любимыми героями
Сказочные приключения с любимыми героями
Новый год не за горами, пора оставить всю суету уходящего года и провести время всей семьей в Активити парке. В эти выходные Вас ждут сказочные приключения с любимыми героями!
24 декабря:
10:00 – новогодняя елка, на которой милая Снегурочка будет рада видеть всех малышей (аквагрим, хороводы и веселые игры)
14:00 – новогодняя фотосессия с обаятельным Дедом Морозом
15:00 – новогодний супер розыгрыш
16:00 – квесты и танцы, Санта Клаус против Деда Мороза
17:00 – дети научатся делать красивые праздничные маски
18:00 – волшебный аквагрим для всех гостей парка
25 декабря:
10:00 – новогодняя елка, на которой милая Снегурочка будет рада видеть всех малышей (аквагрим, хороводы и веселые игры)
14:00 – новогодняя фотосессия с обаятельным Дедом Морозом
15:00 – угадайка
16:00 – квесты и танцы, Санта Клаус против Деда Мороза
17:00 – дети научатся делать красивые праздничные маски
18:00 – волшебный аквагрим для всех гостей парка
Дополнительная информация: 52-00-52