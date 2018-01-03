Новогодние праздники в библиотеке
Проведите свободное время интересно и с пользой!
Проведите свободное время интересно и с пользой!
Программа мероприятий:
3, 4, 6 января 12:00 – 18:00
Зал художественной литературы, 2 этаж
Зал электронных ресурсов, 3 этаж
3 января
Конференц-зал, 3 этаж
14: 00 «История новогодней открытки». Виртуальное и реальное путешествие вместе с владельцем коллекции открыток.
4 января
Конференц-зал, 3 этаж
13:00 Викторина «Литературная планета от А до Я». Вопросы для знатоков и любителей литературы на знание произведений самых известных русских и зарубежных писателей и поэтов
14: 00 «История новогодней открытки». Виртуальное и реальное путешествие вместе с владельцем коллекции открыток.
6 января
Конференц-зал, 3 этаж
13:00 Интерактивная программа «Мультстрана». Викторина на знание отечественных мультфильмов, интерактивная игра, просмотр мультфильма «Ну, погоди»
15:00 Видеовечер «Улыбайтесь, господа». Панорама лучших произведений мировой литературы юмористического жанра, иллюстрированная видео-фрагментами из экранизаций.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26