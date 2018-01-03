Новогодние праздники в библиотеке

Проведите свободное время интересно и с пользой!

Ограничения: 12+

Программа мероприятий:

3, 4, 6 января 12:00 – 18:00

Зал художественной литературы, 2 этаж

«Тайны книжных полок»: новогодний литературный квест

Зал электронных ресурсов, 3 этаж

Экскурсии по музею «Когда компьютеры были большими». Представлена компьютерная техника прошлых лет: модемы и перфокарты, дискеты и магнитные ленты, арифмометр и логарифмическая линейка, калькуляторы, мыши, жесткие диски. Многие экспонаты являются настоящими музейными редкостями. Завершит экскурсию интерактивная игра «Компьютерные загадки».

Турнир «СинемаRuЛИТ. Познавательное интерактивное соревнование на знание российского и зарубежного кинематографа

Занимательная викторина «Спорт Мемы». Вопросы о разных видах спорта, спортсменах и спортивных играх для любителей активного образа жизни

Интерактивный туристический тур «Чемоданное настроение». Мультимедийное путешествие по странам Европы, Азии и Африки

3 января

Конференц-зал, 3 этаж

14: 00 «История новогодней открытки». Виртуальное и реальное путешествие вместе с владельцем коллекции открыток.

4 января

Конференц-зал, 3 этаж

13:00 Викторина «Литературная планета от А до Я». Вопросы для знатоков и любителей литературы на знание произведений самых известных русских и зарубежных писателей и поэтов

14: 00 «История новогодней открытки». Виртуальное и реальное путешествие вместе с владельцем коллекции открыток.

6 января

Конференц-зал, 3 этаж

13:00 Интерактивная программа «Мультстрана». Викторина на знание отечественных мультфильмов, интерактивная игра, просмотр мультфильма «Ну, погоди»

15:00 Видеовечер «Улыбайтесь, господа». Панорама лучших произведений мировой литературы юмористического жанра, иллюстрированная видео-фрагментами из экранизаций.