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Новогодние праздники в библиотеке

Проведите свободное время интересно и с пользой!

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Ограничения: 12+
События: Новый год, Экскурсии, Игра.

Программа мероприятий:

3, 4, 6 января 12:00 – 18:00

Зал художественной литературы, 2 этаж

  • «Тайны книжных полок»: новогодний литературный квест

Зал электронных ресурсов, 3 этаж

  • Экскурсии по музею «Когда компьютеры были большими». Представлена компьютерная техника прошлых лет: модемы и перфокарты, дискеты и магнитные ленты, арифмометр и логарифмическая линейка, калькуляторы, мыши, жесткие диски. Многие экспонаты являются настоящими музейными редкостями. Завершит экскурсию интерактивная игра «Компьютерные загадки». 
  • Турнир «СинемаRuЛИТ. Познавательное интерактивное соревнование на знание российского и зарубежного кинематографа 
  • Занимательная викторина «Спорт Мемы». Вопросы о разных видах спорта, спортсменах и спортивных играх для любителей активного образа жизни 
  • Интерактивный туристический тур «Чемоданное настроение». Мультимедийное путешествие по странам Европы, Азии и Африки 

3 января

Конференц-зал, 3 этаж

14: 00 «История новогодней открытки». Виртуальное и реальное путешествие вместе с владельцем коллекции открыток.

4 января

Конференц-зал, 3 этаж

13:00 Викторина «Литературная планета от А до Я». Вопросы для знатоков и любителей литературы на знание произведений самых известных русских и зарубежных писателей и поэтов

14: 00 «История новогодней открытки». Виртуальное и реальное путешествие вместе с владельцем коллекции открыток.

6 января

Конференц-зал, 3 этаж

13:00 Интерактивная программа «Мультстрана». Викторина на знание отечественных мультфильмов, интерактивная игра, просмотр мультфильма «Ну, погоди»

15:00 Видеовечер «Улыбайтесь, господа». Панорама лучших произведений мировой литературы юмористического жанра, иллюстрированная видео-фрагментами из экранизаций.

Областная научная библиотека
3 января 2018
12:00 - 18:00
4 января 2018
12:00 - 18:00
6 января 2018
12:00 - 18:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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