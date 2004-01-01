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Новогодние праздники

Мастер-классы, фотосессии и новогодние мероприятия в ТРЦ «Форум»

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События: Новый год, Праздники, Мастер-класс.

ТРЦ «Форум» приглашает на праздничные новогодние мероприятия.

С 22 декабря 2018 г. по 08 января 2019 года будут проводиться различные мастер-классы, фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние мероприятия от «Уникальное квест-шоу Форт Боярд» и многие другие новогодние занимательные события, включая розыгрыш призов!

Заявки на участие вы можете подать по ссылке.

ТРЦ «Форум»
c 29 декабря 2018 по 08 января 2019

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