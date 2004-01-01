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Новогодние чудеса на поляне сказок

Новогоднее театрализованное представление

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События: Концерты, Праздники, Новый год.

МБУК ДК «Судоремонтник» приглашает юных жителей и гостей Росляково на новогоднее театрализованное представление.

Сказочные герои подарят детям незабываемое, волшебное представление с новогодними песнями и веселыми играми.

В 11:00 – для учащихся 1-2 классов и детских садов.
В 13:30 – для учащихся 3-4 классов.

ДК Судоремонтник
26 декабря
11:00
13:30
Цены

200 руб.

Справки по телефону: 47-14-77

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