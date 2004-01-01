Новогодние чудеса на поляне сказок

МБУК ДК «Судоремонтник» приглашает юных жителей и гостей Росляково на новогоднее театрализованное представление.

Сказочные герои подарят детям незабываемое, волшебное представление с новогодними песнями и веселыми играми.

В 11:00 – для учащихся 1-2 классов и детских садов.

В 13:30 – для учащихся 3-4 классов.