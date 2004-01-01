Новогоднее настроение

Приближается самый добрый, семейный и волшебный праздник - Новый год. Областная научная библиотека поможет создать праздничное настроение!

Настоящим подарком в преддверии рождественских праздников станет выставка Татьяны Шороховой «Ангелы в городе». На ней представлены графика, иллюстрации, бумажная пластика, выполненные в снежно- нежных тонах.

Непременно посетите выставку колокольчиков из частной коллекции Ольги Григорьевой. Вас приятно удивят колокольчики новогодней тематики, выполненные в разных техниках и из разных материалов.

В конференц-зале состоятся кинопоказы для всей семьи «Старые добрые фильмы»:

3 января

13:00 кинофильм «Старая, старая, сказка»

15:00 короткометражные кинокомедии «Деловые люди»

4 января

13:00 кинофильм «Волшебная лампа Алладина»

15:00 кинофильм «Чук и Гек»

5 января

13:00 - самые лучшие русские киносказки нон-стоп:

«12 месяцев», «Варвара-Краса, Длинная Коса», «Золотые рога»,

«Ледяная внучка», «Марья Искусница», «Морозко»

Интернет-зал библиотеки, 3 этаж, предлагает всем читателям бесплатный Интернет.

Отдел городского абонемента (2 этаж)

Презентация «Чтение по Знакам Зодиака» предлагает самые интересные книги современных зарубежных и российских авторов для каждого знака зодиака.

Подборка красочных детских изданий о Новом годе и Рождестве представлена на виртуальной выставке «Что читать с детьми на новогодних праздниках?»

«Новогодние гадания по классикам» - возможность весело и с пользой провести время в библиотеке. Вы можете погадать по книгам Владимира Высоцкого, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Михаила Булгакова, Сергея Есенина, Александра Пушкина и других авторов.

Зал периодики (2 этаж)

Чудесные и удивительные истории о Новом годе и Рождестве, о новогодних традициях разных народов представлены на выставке «Зимних сказок чудеса!».