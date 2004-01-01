Nothing – американская шугейз группа из Филадельфии, США, сформированная Домеником Палермо, получившем первую известность в конце 90-х в составе хардкор/панк-проекта «Horror Show», который сформировался в криминальных районах Франкфорда и Кенсингтона в Южной Филадельфии. К сожалению, карьера «Horror Show» прервалась в 2002 году, когда Палермо попал в тюрьму за нападение при отягчающих обстоятельствах (которое он называл самообороной), где отсидел 2-летний срок. Выбравшись из тюрьмы (по условно-досрочному) и работая в течение ближайших пяти лет под наблюдением, Палермо надолго покинул музыку, вступив в период личных размышлений, которые провели его через лабиринт смерти, негатива и неопределенности. Доменик вернулся в 2010 году, основав «Nothing».

«Nothing» играют музыку на стыке инди, шугейза, нойза и альтернативы, а их живые выступления всегда впечатляют максимальной отдачей на сцене.

Убедиться в этом вы сможете уже скоро!

WYYM (шугейз, Спб)

Деревянные Киты (шугейз\дримпоп, Мурманск)

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