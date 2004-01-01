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Ностальгия для каждого своя. Мы все с теплом вспоминаем как раньше было хорошо, когда мы были молоды и всё казалось таким новым и интересным. Для кого-то это старые друзья, для кого-то первая любовь для нас же «Ностальгия» – это серия вечеринок на которых мы вспоминаем лучшие времена в клубной индустрии нашего города. Мы приглашаем всех для кого названия «The Club», «Пилот», «Варягъ» не просто слова, а целая эпоха.

Приходите на встречу друзей окунутся в атмосферу которой нам помогут заслуженные артисты винила и саунда Миха Варяг и Dima Mad. Суббота, хороший звук и два мастера своего дела создадут Вам забытые в рутине города эмоции.