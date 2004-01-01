Норвежский показ мод

Развлекательная программа в центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»

Модно быть в норвежском! Вас ждёт много интересного!

Соревнования:



14:00 – соревнования по сноуборду, шоу инструкторов (на склоне)

15:45 – награждение победителей (на сцене)



Развлечения:

14:30 – викторина от Генерального консульства (на сцене)

15:00 – торжественное открытие Генеральным консулом Эриком Сведалом (на сцене)

15:10 – показ коллекции одежды от BergansofNorway (на сцене)

15:30 – показ коллекции одежды от HellyHansen (на сцене)

15:45 – награждение победителей соревнований по сноуборду (на сцене)

15:55 – подведение итогов викторины от HellyHansen (на сцене)

16:00 – интерактивная викторина от BergansofNorway (в кафе «Бочонок Мёда»)

16:00 – норвежские вафли (в кафе «Бочонок Мёда»)

Работают все аттракционы и развлечения в парке!

Добраться до места проведения мероприятия можно на автобусе 7Т