Норвежский показ мод
Развлекательная программа в центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»
Развлекательная программа в центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»
Модно быть в норвежском! Вас ждёт много интересного!
Соревнования:
14:00 – соревнования по сноуборду, шоу инструкторов (на склоне)
15:45 – награждение победителей (на сцене)
Развлечения:
14:30 – викторина от Генерального консульства (на сцене)
15:00 – торжественное открытие Генеральным консулом Эриком Сведалом (на сцене)
15:10 – показ коллекции одежды от BergansofNorway (на сцене)
15:30 – показ коллекции одежды от HellyHansen (на сцене)
15:45 – награждение победителей соревнований по сноуборду (на сцене)
15:55 – подведение итогов викторины от HellyHansen (на сцене)
16:00 – интерактивная викторина от BergansofNorway (в кафе «Бочонок Мёда»)
16:00 – норвежские вафли (в кафе «Бочонок Мёда»)
Работают все аттракционы и развлечения в парке!
Добраться до места проведения мероприятия можно на автобусе 7Т