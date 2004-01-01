Норвежский дизайн – взгляд через столетие

Центр дизайна и архитектуры Норвегии DOGA и журнал A-magasinet (журнал газеты Aftenposten) представляют самые популярные образцы норвежского дизайна, появившиеся за последние 100 лет.

Цель проекта – показать разнообразие норвежского дизайна, познакомить с его образцами и побудить к дебатам о том, какие ценности создает дизайн и какой вклад в будущее дизайн может внести.

Опираясь на профессиональный взгляд и опыт, жюри проекта выбрало лучшие образцы норвежского дизайна за последние 100 лет. Критерии отбора были следующие: культурная, историческая, экономическая, общественная ценность предмета, а также новаторство, форма и эстетика, функциональность и удобство в использовании.

Образцы были представлены в следующих категориях: дизайн упаковки, графический, промышленный, мебельный, текстильный дизайн, дизайн одежды, интерактивный и сервисный дизайн.

Из 100 номинированных образцов жюри выбрало топ-30, которые и представлены на выставке.