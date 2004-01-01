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Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выступят в Мурманске с презентацией альбома «Выживут только влюбленные»!

За 23-летнюю историю существования в багаже «Снайперов» – десятки хитов, тысячи поклонников по всему миру и ни одного одинакового концерта. Каждое выступление легендарной группы – это зажигательный рок-н-ролл и незабываемый праздник!

В клубе Magnit группа представит яркое концертное шоу, состоящее из проверенных временем хитов и песен с нового альбома.

«Это мой самый откровенный и крутой альбом о любви… С этой пластинки стартанёт, я думаю, какая-то новая история, потому что она очень непохожа на всё то, что мы делали.» – говорит Диана Арбенина.