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Ночь живой музыки

Большой концерт лучших исполнителей и музыкальных коллективов города

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

Уже на протяжении двух лет лучшие исполнители и музыкальные коллективы города радуют наших гостей своим творчеством. Пришло время объединить наших артистов в один большой концерт. Уникальный проект «Ночь живой музыки» впервые в Мурманске!

Главные герои ночи:

Дуэт «Космостас»
Кавер-проект «Joy Box»
Кавер-проект «GlamMusic»
Владимир Болеардо
Софья Мазур

7 небо
24 ноября
23:00
Цены

Вход свободный

Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77 

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