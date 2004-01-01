Ограничения: 21+ FC/DC

Уже на протяжении двух лет лучшие исполнители и музыкальные коллективы города радуют наших гостей своим творчеством. Пришло время объединить наших артистов в один большой концерт. Уникальный проект «Ночь живой музыки» впервые в Мурманске!

Главные герои ночи:

Дуэт «Космостас»

Кавер-проект «Joy Box»

Кавер-проект «GlamMusic»

Владимир Болеардо

Софья Мазур