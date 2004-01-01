Ночь живой музыки
Большой концерт лучших исполнителей и музыкальных коллективов города
Уже на протяжении двух лет лучшие исполнители и музыкальные коллективы города радуют наших гостей своим творчеством. Пришло время объединить наших артистов в один большой концерт. Уникальный проект «Ночь живой музыки» впервые в Мурманске!
Главные герои ночи:
Дуэт «Космостас»
Кавер-проект «Joy Box»
Кавер-проект «GlamMusic»
Владимир Болеардо
Софья Мазур
Вход свободный
Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77
Приятный вечер на высоте в стиле jazz