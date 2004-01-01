Ночь вкуса Ванили…
Сладкая вечеринка в XxxX!
Хочется сладкого и вкусного? Совсем скоро в XxxX ночь нескончаемых сладостей и ванильного веселья!
У нас соберутся самые сладкие, самые милые и самые загорелые барышни со всего города! Оцените тягучую сладость и ванильный аромат этой ночи – тонкое послевкусие останется надолго! Приглашаем всех, кому не хватает вкусных ощущений, исполнения сладких желаний и тех, кто так сильно хочет продолжения конфетно-букетного периода!
Даже такая мелочь, как сладкий воздушный поцелуй, может оказаться весьма кстати...
Вход свободный
Накажи столик по телефону: 25-19-19