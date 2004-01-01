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Ночь вкуса Ванили…

Сладкая вечеринка в XxxX!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Хочется сладкого и вкусного? Совсем скоро в XxxX ночь нескончаемых сладостей и ванильного веселья!

У нас соберутся самые сладкие, самые милые и самые загорелые барышни со всего города! Оцените тягучую сладость и ванильный аромат этой ночи – тонкое послевкусие останется надолго! Приглашаем всех, кому не хватает вкусных ощущений, исполнения сладких желаний и тех, кто так сильно хочет продолжения конфетно-букетного периода!

Даже такая мелочь, как сладкий воздушный поцелуй, может оказаться весьма кстати...

XXXX
19 мая
22:00
20 мая
22:00
Цены

Вход свободный

Накажи столик по телефону: 25-19-19

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