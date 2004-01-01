Школа «Эффективная коммуникация» приглашает принять участие в ярмарке студенческих объединений МАГУ «Ночь в универе!».
В программе ярмарки – мастер-классы, творческие номера, тренинги, выставки, кинопоказ, розыгрыш призов и море общения в студенческой атмосфере.
Программа мероприятий:
18:30
- Показ любительских короткометражных фильмов с последующим обсуждением. Тема: «Любовь к кино и любительское кино: как зритель становится режиссером».
- Мастер-класс по моделированию и сборки скамейки для парка в рамках программы благоустройства Мурманска.
- Демонстрация работы 3D-принтера .
- Мастер-класс «Физика своими руками».
- круглый стол «Античные стратегии обретения счастья».
- «Нордика» совместно со студией народного европейского танца «Пустошь» представят европейские народные баллады.
- Мастер-класс по созданию мягкой игрушки.
- Демонстрация технических приемов в условиях техногенной аварии.
- Викторина «Мурманск».
- Поэтический batlle – «Поэтическая кухня».
- Мастер-класс по печатной графике «Выразительные средства и технические возможности графики в художественном и проектном творчестве».
- Мастер-класс «Приемы стилизации в декоративном натюрморте».
- «Проверь себя!» – сдача нормативов ГТО – Спортивный студенческий клуб «Олимпия»
- Игра в шахматы
18:30-19:30
- Мастер-класс по стрейчингу (быть в удобной или спортивной одежде).
- Тренинг публичных выступлений.
19:00-20:30
- Выступление университетского ансамбля «КЛюП- студия».
19:45-20:45
- Коммуникативный тренинг «Скажи конфликту – нет!».
20:00
- Семинар по оказанию первой помощи (моделируемая ситуация: человеку стало плохо на улице).
20:30
- Свободный микрофон – «КЛюП-студия». Любой желающий или группа могут воспользоваться аппаратом и инструментами КЛюПа для того чтобы себя показать и порадовать зрителей.
21:00
22:00
Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету