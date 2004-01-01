Ночь в универе!

Школа «Эффективная коммуникация» приглашает принять участие в ярмарке студенческих объединений МАГУ «Ночь в универе!».

В программе ярмарки – мастер-классы, творческие номера, тренинги, выставки, кинопоказ, розыгрыш призов и море общения в студенческой атмосфере.

Программа мероприятий:

18:30

Показ любительских короткометражных фильмов с последующим обсуждением. Тема: «Любовь к кино и любительское кино: как зритель становится режиссером».

Мастер-класс по моделированию и сборки скамейки для парка в рамках программы благоустройства Мурманска.

Демонстрация работы 3D-принтера .

Мастер-класс «Физика своими руками».

круглый стол «Античные стратегии обретения счастья».

«Нордика» совместно со студией народного европейского танца «Пустошь» представят европейские народные баллады.

Мастер-класс по созданию мягкой игрушки.

Демонстрация технических приемов в условиях техногенной аварии.

Викторина «Мурманск».

Поэтический batlle – «Поэтическая кухня».

Мастер-класс по печатной графике «Выразительные средства и технические возможности графики в художественном и проектном творчестве».

Мастер-класс «Приемы стилизации в декоративном натюрморте».

«Проверь себя!» – сдача нормативов ГТО – Спортивный студенческий клуб «Олимпия»

Игра в шахматы

18:30-19:30

Мастер-класс по стрейчингу (быть в удобной или спортивной одежде).

Тренинг публичных выступлений.

19:00-20:30

Выступление университетского ансамбля «КЛюП- студия».

19:45-20:45

Коммуникативный тренинг «Скажи конфликту – нет!».

20:00

Семинар по оказанию первой помощи (моделируемая ситуация: человеку стало плохо на улице).

20:30

Свободный микрофон – «КЛюП-студия». Любой желающий или группа могут воспользоваться аппаратом и инструментами КЛюПа для того чтобы себя показать и порадовать зрителей.

21:00

Розыгрыш лотереи

22:00

Завершение мероприятия

Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету