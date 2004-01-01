142757

Ночь в универе!

Ярмарка студенческих объединений МАГУ

0
Я иду
Ваша оценка
События: Ярмарка.

Школа «Эффективная коммуникация» приглашает принять участие в ярмарке студенческих объединений МАГУ «Ночь в универе!».

В программе ярмарки – мастер-классы, творческие номера, тренинги, выставки, кинопоказ, розыгрыш призов и море общения в студенческой атмосфере.

Программа мероприятий:

18:30

  • Показ любительских короткометражных фильмов с последующим обсуждением. Тема: «Любовь к кино и любительское кино: как зритель становится режиссером». 
  • Мастер-класс по моделированию и сборки скамейки для парка в рамках программы благоустройства Мурманска.
  • Демонстрация работы 3D-принтера .
  • Мастер-класс «Физика своими руками». 
  • круглый стол «Античные стратегии обретения счастья». 
  • «Нордика» совместно со студией народного европейского танца «Пустошь» представят европейские народные баллады.
  • Мастер-класс по созданию мягкой игрушки. 
  • Демонстрация технических приемов в условиях техногенной аварии.
  • Викторина «Мурманск».
  • Поэтический batlle – «Поэтическая кухня».
  • Мастер-класс по печатной графике «Выразительные средства и технические возможности графики в художественном и проектном творчестве».
  • Мастер-класс «Приемы стилизации в декоративном натюрморте».
  • «Проверь себя!» – сдача нормативов ГТО – Спортивный студенческий клуб «Олимпия»
  • Игра в шахматы

18:30-19:30

  • Мастер-класс по стрейчингу (быть в удобной или спортивной одежде). 
  • Тренинг публичных выступлений. 

19:00-20:30

  • Выступление университетского ансамбля «КЛюП- студия».

19:45-20:45

  • Коммуникативный тренинг «Скажи конфликту – нет!». 

20:00

  • Семинар по оказанию первой помощи (моделируемая ситуация: человеку стало плохо на улице). 

20:30

  • Свободный микрофон – «КЛюП-студия». Любой желающий или группа могут воспользоваться аппаратом и инструментами КЛюПа для того чтобы себя показать и порадовать зрителей. 

21:00

  • Розыгрыш лотереи

22:00

  • Завершение мероприятия

Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету

Цены

Контактная информация Оргкомитета: (8152) 21-38-12 

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?