Ночь поцелуев
Жара, романтика и страсть в любимом пабе!
Грядет «Ночь поцелуев»! Вот уж действительно романтическое событие!
А Вы знаете, что целоваться не только приятно, но и полезно?
Поцелуй снижает вероятность стресса, помогает худеть, заряжает гормонами счастья, а также это очень приятная тренировка для сердца и легких! Целуйтесь на здоровье!
Настало время крепких объятий и горячих поцелуев! Ну и, конечно, море конкурсов и подарков!
Всю ночь с Вами неподражаемый Кирилл Васильев!
Пинта Вас любит!
Бронь столов по телефону: 45-24-95
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю