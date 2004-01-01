149648

Ночь поцелуев

Жара, романтика и страсть в любимом пабе!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Грядет «Ночь поцелуев»! Вот уж действительно романтическое событие!

А Вы знаете, что целоваться не только приятно, но и полезно?
Поцелуй снижает вероятность стресса, помогает худеть, заряжает гормонами счастья, а также это очень приятная тренировка для сердца и легких! Целуйтесь на здоровье!

Настало время крепких объятий и горячих поцелуев! Ну и, конечно, море конкурсов и подарков!

Всю ночь с Вами неподражаемый Кирилл Васильев!

Пинта Вас любит!

Пинта
6 июля
23:00
Цены

Бронь столов по телефону: 45-24-95

Смотрите также

146100146100
00
Weekend в 7 Небе
c 4 по 6 июля
7 небо

Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?