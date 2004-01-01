Жара, романтика и страсть в любимом пабе!

Ограничения: 18+

Грядет «Ночь поцелуев»! Вот уж действительно романтическое событие!

А Вы знаете, что целоваться не только приятно, но и полезно?

Поцелуй снижает вероятность стресса, помогает худеть, заряжает гормонами счастья, а также это очень приятная тренировка для сердца и легких! Целуйтесь на здоровье!

Настало время крепких объятий и горячих поцелуев! Ну и, конечно, море конкурсов и подарков!

Всю ночь с Вами неподражаемый Кирилл Васильев!

Пинта Вас любит!