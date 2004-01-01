Ночь музеев 2017

20 мая в 18 часов состоится торжественное открытие общероссийской культурно-просветительской акции «Ночь музеев», посвященной Международному дню музеев. В 2017 году акция посвящена Международному Дню музеев, Году экологии и особо охраняемых территорий, а также важной исторической дате - 100-летию Великой русской революции.

Посетители смогут познакомиться с несколькими общественными и ведомственными музеями г. Мурманска, принять участие в акции «Я - экскурсовод», в интеллектуальной игре «60 секунд» и проверить свои знания в Краеведческом диктанте; создать стенгазету «Музейная молния», посетить выставку «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из Музея современной истории России (Москва), а также принять участие в гашении музейного штемпеля. Впервые в музее выступят «Арктический театр» и артист Мурманской областной филармонии Андрей Андреевич Бобров.

На музейных площадках выступят традиционные участники «Ночи музеев»: Мурманский телевизионный клуб, клубы исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Фьорд», танцевальная студия «Пустошь», музыкальные коллективы ДК Ленинского округа, «Иннсмут» и «GlamMusic», а также магазин настольных игр «Freshgame».

Пройдут акция «Дерево Победы» от добровольческого движения «ЗОВ», акция по сбору макулатуры, кроссбукинг, тематические фотоссессии и фотосушки на темы «Я родился!» и «Мое пионерское лето».