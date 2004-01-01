Ночь музеев 2017
Общероссийская культурно-просветительская акция, посвященная Международному дню музеев
Общероссийская культурно-просветительская акция, посвященная Международному дню музеев
Главные темы «Ночи музеев» в этом году: Год экологии, юбилей Российской академии художеств, Международный день музеев.
В главном здании музея официальное открытие состоится в 17:00. Посетители примут участие в торжественном открытии выставки «Древо жизни», подготовленной выпускниками II курса «Школы юного музейщика», посетить экскурсии по выставкам, послушать музыкальные композиции и поучаствовать в творческих конкурсах и мастер-классах: «Мезенская роспись» с заслуженным художником России Раисой Чебатуриной, «Плетение пояса» с главным хранителем фондов музея Натальей Клишиной, мастер-класс по технике мокрого валяния с сотрудником музея Александрой Шакировой. Здесь же будет работать детская площадка и кафе.
В отделе музея в здании филармонии акция «Ночь музеев» стартует в 15:00. На этой площадке откроется выставка «Твоё здоровье в твоих руках», посвящённая Году экологии, Неля Макеева, Татьяна Калаева и заслуженный художник РФ Виталий Бубенцов проведут мастер-классы для посетителей. Здесь же состоится показ документального фильма «Императорская российская академия художеств», сотрудники музея проведут для гостей викторины и экскурсии по выставкам.
В отделе народного искусства и ремёсел «Ночь музеев» начнётся в 18:30. Здесь откроется выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвящённая 10-летию клуба «Махаон». Вниманию посетителей «Дом ремёсел» предлагает разнообразные мастер-классы: по созданию куклы «Веснянку» и авторской ткани в технике крези-вул, научиться своими руками делать брошь в стиле «бохо» и лепить из глины на гончарном круге. Также состоится демонстрационный мастер-класс росписи по ткани «Батик-дегустация» и беспроигрышная лотерея «Шёлковый комплимент».
Закрытие акции, подведение итогов конкурсов и награждение победителей состоится в 00:00 в главном здании Мурманского областного художественного музея.
Контактные телефоны:
Основное здание:
Ольга Александровна Евтюкова 47-73-82, 8 (911) 311 00 24
Ирина Александровна Костянова 45-29-95, 8 (921) 150 80 59
Марина Валерьевна Выборнова 45-63-10, 8 (921) 511 29 76
Отдел в здании филармонии:
Анна Юрьевна Ромашова 99-43-58, 8 (911) 303 87 81
Дом ремёсел:
Галина Михайловна Жаравина 45-08-38, 8 (921) 286 79 40