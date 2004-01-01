Ночь музеев 2017

Главные темы «Ночи музеев» в этом году: Год экологии, юбилей Российской академии художеств, Международный день музеев.

В главном здании музея официальное открытие состоится в 17:00. Посетители примут участие в торжественном открытии выставки «Древо жизни», подготовленной выпускниками II курса «Школы юного музейщика», посетить экскурсии по выставкам, послушать музыкальные композиции и поучаствовать в творческих конкурсах и мастер-классах: «Мезенская роспись» с заслуженным художником России Раисой Чебатуриной, «Плетение пояса» с главным хранителем фондов музея Натальей Клишиной, мастер-класс по технике мокрого валяния с сотрудником музея Александрой Шакировой. Здесь же будет работать детская площадка и кафе.

В отделе музея в здании филармонии акция «Ночь музеев» стартует в 15:00. На этой площадке откроется выставка «Твоё здоровье в твоих руках», посвящённая Году экологии, Неля Макеева, Татьяна Калаева и заслуженный художник РФ Виталий Бубенцов проведут мастер-классы для посетителей. Здесь же состоится показ документального фильма «Императорская российская академия художеств», сотрудники музея проведут для гостей викторины и экскурсии по выставкам.

В отделе народного искусства и ремёсел «Ночь музеев» начнётся в 18:30. Здесь откроется выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвящённая 10-летию клуба «Махаон». Вниманию посетителей «Дом ремёсел» предлагает разнообразные мастер-классы: по созданию куклы «Веснянку» и авторской ткани в технике крези-вул, научиться своими руками делать брошь в стиле «бохо» и лепить из глины на гончарном круге. Также состоится демонстрационный мастер-класс росписи по ткани «Батик-дегустация» и беспроигрышная лотерея «Шёлковый комплимент».

Закрытие акции, подведение итогов конкурсов и награждение победителей состоится в 00:00 в главном здании Мурманского областного художественного музея.