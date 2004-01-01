Самая брутальная ночь в году! Отмечаем Ночь Металлурга!

Мы не монтажники высотники. Мы металлурги! Отмечаем Ночь Металлурга!



Звездный десант из Мурманска не даст уснуть до утра. Специальная поддержка от ребят из R.O.B crew

Соблазнительное шоу на пилоне и добыча запретных фантазий от эротичной ELECTRA.

Человек с киркой и микрофоном MC KOCHETKOFFF.



Закрываем чакры и открываем шахты. Концентрируем энергию в ДискоМончегорск.

