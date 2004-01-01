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Ночь металлурга

Самая брутальная ночь в году! Отмечаем Ночь Металлурга! 

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События: Вечеринки.

Мы не монтажники высотники. Мы металлурги! Отмечаем Ночь Металлурга! 


Звездный десант из Мурманска не даст уснуть до утра. Специальная поддержка от ребят из R.O.B crew 
Соблазнительное шоу на пилоне и добыча запретных фантазий от эротичной ELECTRA.

Человек с киркой и микрофоном MC KOCHETKOFFF.

Закрываем чакры и открываем шахты. Концентрируем энергию в ДискоМончегорск. 

Цены

Резерв столов: (81536) 7-32-59

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