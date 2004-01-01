Ночь кино 2017

Всероссийская акция «Ночь кино» второй год подряд пройдет по всей России, которая будет приурочена к Году экологии и 100 — летию революции 1917 года. На открытых площадках кинотеатров, концертных залов, музеев, филармоний, библиотек и других учреждений культуры запланированы показы лучших отечественных фильмов, а также дополнительные мероприятия: фотовыставки, викторины о кино, флешмобы, концерты, подарки от организаторов, дискотеки и многое другое.

За основу проведения акции взяты примеры таких успешных и уже неоднократно проведенных мероприятий, как «Ночь в музее» и «Библионочь». Суть формата подобных мероприятий в объединении всех регионов страны, когда учреждения культуры в городах, поселках, селах открывают свои двери и приглашают посетителей погрузиться в мир искусства, книг, знаний.

Главным событием вечера станет показ фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте Фонда кино.

Показы в Красной гостиной (главное здание Музея):

12:00 — «Кухня. Последняя битва» (12+)

15:00 — «Николай Чудотворец» (12+)

Жанр: документальный видеофильм (Россия, 2006)

Режиссер: Александр Бот

Ведущий: Владимир Гусев

Длительность: 52 минуты

16:00 — «28 панфиловцев» (12+)

Показы в лекционном зале Культурно-выставочного центра Русского музея (Филармония, 2 этаж):

14:00 — «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+)

16:00 – «Время первых» (6+)

Программа мероприятия в ДК им. С.М. Кирова:

В 17:00 юные северяне смогут проявить свою фантазию в конкурсе рисунка на асфальте «Да здравствует кино!» и изобразить своих любимых мультипликационных героев. Маленьких зрителей ждет игровая площадка «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети», во время которой ребята узнают много интересного о российском кинематографе и исполнят любимые песни: «Ничего на свете лучше нет», «Бу-ра-ти-но!», «Крылатые качели» и другие.

В танцевальном зале пройдут следующие показы:

19:00 - «Снежная королева-3. Огонь и лед»

20:40 - «28 Панфиловцев»

В Фестивальном зале:

20:00 - «Кухня. Последняя битва»

22:10 - «Время первых»

Областная детско-юношеская библиотека подготовила для мальчишек и девчонок программу «Солнечная, голубая, зеленая, живая – такого цвета моя планета!», посвященную Году экологии в России.

Дети проведут опыты с водой, назовут планеты солнечной системы и ответят на вопросы викторины. Кроме того, специалисты библиотеки предложат ребятам принять участие в игре-загадке «Угадай-ка», где вместе с героиней мультфильма Шапокляк дети смогут отгадать загадки, собрать мозаику, посмотреть любимые мультфильмы и увидеть экспонаты Музея театральной куклы.

Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «Притяжение Севера». Гости акции узнают о наиболее ярких и интересных аспектах жизни северян начала XXI века. Мурманчанам расскажут о достопримечательностях региона, о наиболее значимых исторических памятниках, о природе Кольского края и его особенностях.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» проведет волшебный мастер-класс по созданию мультфильма «Живые фигуры», где главными героями станут мальчишки и девчонки.

Для «особых» гостей акции «Ночь кино» - незрячих и слабовидящих зрителей – будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями. Тифлокомментарии - специальное закадровое описание видеоряда фильма, которое позволяет даже полностью ослепшим людям «увидеть» происходящее на экране. Диктор подробно описывает все визуальные элементы: жесты актеров, их мимику, костюмы, декорации, ключевые действия, происходящие на экране, а также внешний вид героев фильма, место событий. В рамках мероприятия пройдет беседа, во время которой все желающие смогут узнать об истории появления тифлокомментирования в России.

В этот вечер мурманчане и гости города смогут присоединиться к Всероссийской акции «Ночь кино» и насладиться просмотром фильмов.