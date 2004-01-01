Ночь искусств. Выставочный зал.
Общероссийская культурно-просветительская акция «Ночь музеев», посвященная Году волонтера в России и 80-летию со дня основания Мурманской области
Общероссийская культурно-просветительская акция «Ночь музеев», посвященная Году волонтера в России и 80-летию со дня основания Мурманской области
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии «Ночь искусств», которое состоится в по адресу: ул. Октябрьская, д.22.
В программе:
Справки по телефонам: 8(8152) 42 86 68, 8(8152) 42 45 86
Выставка изданий о Великой Отечественной войне
Фотовыставка Александра Говорова