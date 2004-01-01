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Ночь искусств. Выставочный зал.

Общероссийская культурно-просветительская акция «Ночь музеев», посвященная Году волонтера в России и 80-летию со дня основания Мурманской области

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События: Выставки.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии «Ночь искусств», которое состоится в по адресу: ул. Октябрьская, д.22.

В программе:

  • «Шедевры из запасников» – выставка работы Николая Давыдова из фондов выставочного зала «Валаам. Теплые дни весны. «Коневской скит»
  • мастер-класс по изготовлению «Поморской козули» (Наталия Емелина)
  • мастер-класс по изготовлению крестьянской текстильной куклы-оберега «Крупеничка» (Татьяна Мартыненко)
  • мастер-класс по художественной росписи (кожа, текстиль) (МарияТаран)
  • авторская музыка в исполнении Александра Чернятьева (гитара)
  • новый творческий проект «Живые картины» или «LiveArt» (Евгения Лебедева, Дмитрий Долгин)

Цены

Справки по телефонам: 8(8152) 42 86 68, 8(8152) 42 45 86

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