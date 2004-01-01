Ночь искусств. Выставочный центр Русского музея

Программа мероприятий:

17:00-17:30 – Торжественное открытие акции «Ночь искусств». Конкурс «INSTAGRAM: АРТМУЗ». Холл

17:30-18:30 – «День скульптуры в музее». Мероприятие для семейной аудитории. Лекционный зал, Зал № 1, учебный класс № 8

17:30-20:00 – Компьютерные игры по изобразительному искусству. Учебный класс № 9

17:30-21:00 – «Ты стал участником арт-революции?». Мастер-класс. Техника «Коллаж».

Учебный класс № 9

18:00-18:30 – «Живопись Ирины Музыриной. Петербург». Торжественное открытие выставки. Залы № 2, 3

18:30-19:00, 21:40-22:10 «Голоса революции». Документальные записи голосов участников революционных событий. Совместно с МОУНБ. Лекционный зал

19:00-20:00, 22:00-23:00 – «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея». Экскурсия по выставке. Стоимость посещения выставки согласно прейскуранту. Залы №5, 4

19:00-21:00 – Лекция «Русское искусство и революция». Читает А. Г. Бойко, кандидат искусствоведения, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея. Стоимость билета 150 р. Лекционный зал

19:00-22:00 – Викторина «Художники русского авангарда». Холл

20:00-20:45 – «Скульптура» из собрания музея. Экскурсия по тактильной выставке. Зал № 1

21:00-21:40 – «Конец смутного времени». Показ документального фильма. 2005. Режиссёр О. Дёмина. Лекционный зал