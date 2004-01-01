Ночь искусств. Дом ремёсел.

Программа мероприятий:

15:00-16:00 – Торжественное открытие акции «Ночь искусств». Праздник «Посвящение в студийцы» для учащихся курсов «Маленький ремесленник» и «Юный художник». Конкурс «INSTAGRAM: АРТМУЗ». Выставочный зал.

15:10-16:50, 17:00-18:40 – «Раскрась футболку!». Мастер-класс. Техника «сибори» — узелковый батик. Для семейной аудитории. Мастер: Н.Р. Шилова. Стоимость участия 350 р. Кабинет № 2.

16:00-17:00 – «Вместе дружная семья». Праздник с участием национально-культурных объединений. Выставочный зал.

17:00-18:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:00-22:00 – Индивидуальный мастер-класс по изготовлению гончарных изделий. Мастер: А.А. Брикунов, творческая мастерская «Корица». Стоимость участия 500 р. Кабинет № 1.

17:15-18:15 – «Нам без поэзии и музыки тоска». Музыкально-поэтическая композиция. Образцовый детский коллектив театр-студия «Катарсис» ДДТ им. А. Торцева. Выставочный зал.

18:30-23:00 – Экскурсии по выставке работ участников клуба «Кружевница».Выставочный зал.

18:30-20:30 – Презентационные мастер-классы по кружевоплетению (коклюшки). Мастера: А.И. Янтарова, Н.А. Мурашова. Выставочный зал.

18:30-20:00 – «День и ночь». Мастер-класс по изготовлению традиционной крестьянской куклы. Мастер: Ю.А. Парфенцева. Стоимость участия 200 р. Кабинет № 8.

22:30-23:00 – Подведение итогов акции «Ночь искусств». Выставочный зал.