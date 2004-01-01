Ночь искусств. Краеведческий музей

Программа культурно-просветительской акции в Краеведческом музее – выступления, мастер-классы, экскурсии и многое другое

Культурно-просветительская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет», посвящена Дню народного единства.

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На торжественной церемонии открытия акции выступит Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы.

В этот день музейное пространство объединит всех любителей творчества. Посетители получат уникальную возможность стать участником мероприятий, которые включают выступления артистов и специалистов разных направлений искусства — литературы, музыки, театра, живописи, танца.

Любители истории смогут посетить выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма «Всходы коммунизма» телекомпании ТВ-21. Зрители увидят уникальные кино- и фотодокументы из собраний Государственного центрального музея современной истории России, Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области.

В течение вечера будут проходить интеллектуальные игры. В рамках мероприятия гости музея смогут окунуться в мир музыки в исполнении музыкальных коллективов.

Захватывающими представлениями вечера станут фаер-шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершит яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».