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Ночь её откровений

Мелодраматический спектакль от театра «Антреприза.ru»

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События: Спектакли.

Мужчины, как известно, искатели приключений. Особенно, когда жена с детьми уезжает в отпуск. Не исключение и Пьер, уже немолодой и не очень удачливый бизнесмен. 

Встретив в баре молоденькую и очаровательную Джульетту, он уже в предвкушении незабываемого вечера. И, о, чудо! Она сразу соглашается пойти к нему домой. 

Казалось бы удача уже в кармане! Но сюжет начинает разворачиваться совсем не по задуманному им сценарию. Кто же она, эта Джульетта? 

Финал интригующей истории окажется совершенно неожиданным и для самого героя... и для зрителей.

Режиссер: Петр Белышков

В ролях: Настя Задорожная, Валерий Николаев

ДК им. С.М. Кирова
7 февраля 2019
19:00
Цены

Информация по телефону: 707-807

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