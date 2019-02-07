Ночь её откровений

Мужчины, как известно, искатели приключений. Особенно, когда жена с детьми уезжает в отпуск. Не исключение и Пьер, уже немолодой и не очень удачливый бизнесмен.

Встретив в баре молоденькую и очаровательную Джульетту, он уже в предвкушении незабываемого вечера. И, о, чудо! Она сразу соглашается пойти к нему домой.

Казалось бы удача уже в кармане! Но сюжет начинает разворачиваться совсем не по задуманному им сценарию. Кто же она, эта Джульетта?

Финал интригующей истории окажется совершенно неожиданным и для самого героя... и для зрителей.

Режиссер: Петр Белышков

В ролях: Настя Задорожная, Валерий Николаев