Ночь её откровений
Мелодраматический спектакль от театра «Антреприза.ru»
Мелодраматический спектакль от театра «Антреприза.ru»
Мужчины, как известно, искатели приключений. Особенно, когда жена с детьми уезжает в отпуск. Не исключение и Пьер, уже немолодой и не очень удачливый бизнесмен.
Встретив в баре молоденькую и очаровательную Джульетту, он уже в предвкушении незабываемого вечера. И, о, чудо! Она сразу соглашается пойти к нему домой.
Казалось бы удача уже в кармане! Но сюжет начинает разворачиваться совсем не по задуманному им сценарию. Кто же она, эта Джульетта?
Финал интригующей истории окажется совершенно неожиданным и для самого героя... и для зрителей.
Режиссер: Петр Белышков
В ролях: Настя Задорожная, Валерий Николаев
Информация по телефону: 707-807
Спектакль по произведению Корнея Ивановича Чуковского
Ветхозаветная история о каждом