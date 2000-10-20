Ограничения: 18+

«Ночь батутов» – это уникальное мероприятие, которое доставит Вам много новых эмоций! 4 часа свободных прыжков на батуте в веселой компании под руководством опытного инструктора. Прийти попрыгать могут как опытные спортсмены, так и новички, каждому найдется занятие по душе. «Ночь батутов» – это праздник для всех любителей активного и здорового образа жизни!

Этой ночью Вас ждет: