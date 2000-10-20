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Ночь батутов

Уникальное мероприятие в парке отдыха Небо

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Ограничения: 18+
События: Вечер отдыха, Игра.

«Ночь батутов» – это уникальное мероприятие, которое доставит Вам много новых эмоций! 4 часа свободных прыжков на батуте в веселой компании под руководством опытного инструктора. Прийти попрыгать могут как опытные спортсмены, так и новички, каждому найдется занятие по душе. «Ночь батутов» – это праздник для всех любителей активного и здорового образа жизни!

Этой ночью Вас ждет:

  • безудержное веселье с 22.00 до 2 часов ночи
  • безлимитные прыжки на батутах
  • конкурсы
  • подарки 
Небо
27 мая
22:00
Цены

600 р.

Справки по телефону: 20-10-00

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